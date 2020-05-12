В Москве умер один из лидеров русских националистов Константин Крылов

В Москве умер публицист и один из лидеров русских националистов Константин Крылов. Об этом сообщила его вдова. Крылову было 52 года. В конце апреля он был госпитализирован с инсультом.

В разные годы Крылов был руководителем движение "Русское общественное движение", членом ЦК Конгресса русских общин и главным редактором газеты "Русский марш". Руководил Агентством политических новостей, писал в газету "Консерватор" и журнал "Русская жизнь". Входил в Координационный совет оппозиции и в созданный националистами "Комитет 25 января".

В 2011 году в отношении Крылова было возбуждено уголовное дело об экстремизме после его выступления на митинге "Хватит кормить Кавказ". За возбуждение ненависти и вражды суд приговорил его в 2013 году к 120 часам исправительных работ.