Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Лицом к событию

Зачем Навальному дебаты со Стрелковым?

Алексей Навальный открыает штаб в г.Иваново

Обсудят Константин Янкаускас, Борис Вишневский, Владимир Ашурков, Константин Крылов, Василий Жарков. Эфир в 19:05

Алексей Навальный принял вызов на дебаты от главы движения "Новороссия", полковника запаса Игоря Стрелкова ( Гиркина). Решение это вызвало яростные споры. Самый типичный аргумент: "не стоит садиться за один стол с преступником, спровоцировавшим захватом Славянска войну в Донбассе". Обычное возражение: "А с Путиным дебатировать можно?".

Тактику одного из лидеров оппозиции обсудят соратник Алексея Навального Владимир Ашурков, политик Константин Янкаускас ( "Партия 5 декабря"), депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга ( "Яблоко") Борис Вишневский, главный редактор журнала «Вопросы национализма» Константин Крылов, историк и политолог Василий Жарков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 12 июля в 19:05

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG