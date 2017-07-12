Зачем Навальному дебаты со Стрелковым?

Алексей Навальный принял вызов на дебаты от главы движения "Новороссия", полковника запаса Игоря Стрелкова ( Гиркина). Решение это вызвало яростные споры. Самый типичный аргумент: "не стоит садиться за один стол с преступником, спровоцировавшим захватом Славянска войну в Донбассе". Обычное возражение: "А с Путиным дебатировать можно?".

Тактику одного из лидеров оппозиции обсудят соратник Алексея Навального Владимир Ашурков, политик Константин Янкаускас ( "Партия 5 декабря"), депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга ( "Яблоко") Борис Вишневский, главный редактор журнала «Вопросы национализма» Константин Крылов, историк и политолог Василий Жарков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 12 июля в 19:05