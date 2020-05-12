В Могилёве судят участников встреч с блогером Сергеем Тихановским

Суд в белорусском городе Могилёв назначил 10 суток административного ареста журналисту, сотруднику правозащитного проекта "Могилёвская весна" Александру Буракову. Его признали виновным по статье об участии в несанкционированной протестной акции. Сам осуждённый утверждает, что в акции не участвовал, а лишь ненадолго подъехал к дому, где она проходила.

Как отмечает "Немецкая волна", с которой Бураков сотрудничает, журналист выступал в поддержку известного белорусского блогера Сергея Тихановского. Сотрудника "Могилёвской весны" задержали 8 мая, после чего он провёл трое суток в изоляторе временного содержания (ИВС). Первые семь часов пребывания в ИВС Бураков находился в так называемом "стакане" - помещении без окон площадью два с половиной на два с половиной метра. Там было холодно и не разрешалось находится в обуви. В понедельник задержанного привезли к зданию суда, после чего освободили до судебных слушаний.

Также во вторник в Могилёве на 10 суток был осуждён журналист Алесь Асипцов, и 7 суток получил активист Андрей Бодилев.

Блогер Сергей Тихановский ведёт YouTube-канал "Страна для жизни", у которого более 140 тысяч подписчиков. На машине с логотипом "Реальные новости" Тихановский больше месяца ездил по стране. Он встречался с подписчиками и записывал видео о проблемах местных жителей. 6 мая блогера задержали в районе Могилева. В тот же день прошли первые акции в его поддержку. Позднее Тихановского осудили на 15 суток, обвинив в участии в несанкционированных акциях. В своём YouTube-канале он объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 9 августа.

11 мая суды над участниками встреч с Сергеем Тихановским прошли в 12 городах, включая Мозырь и Жлобин.