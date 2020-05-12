Представитель ВОЗ: "в России нет сознательного занижения смертности"

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России не наблюдаются факты сознательного занижения смертности из-за коронавируса. Вуйнович, однако, не исключила вероятности перерасчёта данных о смертности, связанной с эпидемией коронавируса в России. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на интервью, которое дала спецпредставитель ВОЗ телеканалу "Россия-24" во вторник, 12 мая.

Представитель ВОЗ в России ранее уже высказывалась об успехах российской медицины в борьбе с болезнью с пандемией. Так, 21 апреля Мелита Вуйнович заявила:

"Россия смогла сохранить систему здравоохранения в период пандемии коронавируса, и это главное, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ. "Самое главное - что Россия смогла сохранить свою систему здравоохранения", - заявила она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

12 мая Россия вышла на второе место после США по количеству инфицированных. В России их 232 243, смертельных исходов заболевания - 2 016. Для сравнения: В США инфицированных 1 351 248, смертельных исходов 80 900.

В России одно из самых низких в мире число умерших от COVID-19 в пересчете на количество выявленных носителей коронавируса. Число активных случаев коронавируса постоянно растёт, по этому показателю Россия обошла все остальные государства, кроме США. Можно сравнить российскую статистику с британской: и там, и там зарегистрировано около 220 тысяч заражённых, но в России умерли 2 тысячи человек, а в Великобритании – 32 000.