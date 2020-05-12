В Афганистане жертвами двух нападений стали десятки человек

Жертвами вооружённого нападения в Кабуле на родильный дом стали не менее 11 человек, среди них дети. В тот же день, 12 мая, в районе Кхева провинции Награрхар, 24 человека были убиты и около 70 ранены при нападении смертника на похоронную процессию.

На западе Кабула, где большинство населения шииты, несколько часов продолжался бой между группой вооружённых экстремистов, напавших на родильный дом, и правительственными силами безопасности. Министр внутренних дел Афганистана заявил, что при нападении погибли 14 человек, включая новорождённых младенцев, и ещё 15 человек были ранены.



Трое нападавших, в результате перестрелки, были убиты, что позволило спасти 80 женщин с детьми.



Свидетель произошедшего, Джавад Амири, рассказал корреспонденту нашей радиостанции, что один из нападавших был одет в военную форму, а двое других, а двое других носили белую медицинскую одежду.



Они подошли к главному входу и открытли огонь по людям, находившимся поблизости.



Официальные представители афганских властей заявили, что деятельность госпиталя поддерживалась международной неправительственной гуманитарной организацией "Врачи без границ".



Представители движения Талибан заявили, что не имеют отношения к нападению. В последнее время как талибы, так и вооружённые отряды так называемого "Исламского государства" (организации запрещённой во многих странах включая Россию), проявляют повышенную активность в окрестностях Кабула, нападая на солдат и мирных жителей.



В тот же день, 12 мая, в районе Кхева провинции Награрхар, 24 человека были убиты и около 70 ранены при нападении смертника на похоронную процессию.