Основатель Telegram Павел Дуров объявил о закрытии проекта TON

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд, закрыт. Издание "Коммерсантъ" объясняет, что причиной такого решения стала тяжба в США, выигранная Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

О закрытии блокчейн-проекта TON Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале вечером 12 мая. Он считает несправедливой судебную систему, в рамках которой США смогли запретить реализацию его проекта не только в США, и в других странах.

"Согласно решению суда, другие страны не обладают суверенитетом, чтобы решать, что хорошо или плохо для их граждан. Если США внезапно решат запретить кофе и потребовать закрытия кофейных магазинов в Италии, потому что туда могут зайти американцы, то вряд ли бы кто-то с этим согласился" — описал ситуацию Павел Дуров.

В 2018 году Telegram Open Network (TON) привлёк $1,7 миллиардов от инвесторов, среди которых были и российский, говорится в публикации "Коммерсанта". Открытие проекта ожидалось осенью 2019 года, но Комиссия США по ценным бумагам и биржам помешала этому, предъявив Дурову претензии, посчитав, что токены Gram, которые приобретали инвесторы, представляют собой ценные бумаги, а значит, весь процесс должен был быть зарегистрирован в соответствии с законодательством США.

По решению суда, компания вернёт американским инвесторам 72% инвестиций. Инвесторы из других стран смогут либо согласиться на такую же долю, либо предоставить компании Telegram средства в кредит и получить 110% в течение года, пишет "Коммерсантъ".