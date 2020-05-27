Время Свободы: Иск из больницы. Бывший глава Чувашии оспаривает увольнение

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд к Владимиру Путину, посчитав незаконным свое увольнение ***Муниципальный депутат Илья Азар был задержан на пикете в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова***Музейные сотрудники говорят о вредности для музеев, утвержденных минкультом мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса