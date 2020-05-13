"Проект": в Кремле подготовили законопроект о голосовании по почте

Администрация президента России подготовила законопроект, по которому россияне смогут голосовать на выборах дистанционно. Об этом сообщает "Проект" со ссылкой на источники в парламенте и Кремле. По словам собеседников издания, в ближайшие дни документ внесут в Госдуму депутаты от "Единой России".

Предложенные в законопроекте поправки в закон "Об основных гарантиях избирательных прав" позволят Центризбиркому ввести голосование по почте, электронное голосование и "другие формы проведения выборов вне избирательных участков", отмечают источники. Эти же поправки могут разрешить досрочные выборы Госдумы и президента.

Новые формы голосования могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому моменту в каких-то регионах придется сохранять карантин, рассказал собеседник издания.

Эта схема также может пригодиться во время общероссийского голосования по Конституции, которое среди прочего предусматривает обнуление президентских сроков Владимира Путина, добавляет "Проект". Изначально голосование по поправкам в Конституцию было намечено на 22 апреля, но в связи с пандемией коронавируса Путин перенёс его на неопределённый срок.

Вчера "Открытые медиа" со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что всенародное голосование по поправкам Конституцию России может пройти в июле. В Кремле рассчитывают, что за месяц до этого во всех российских регионах, включая Москву, карантинный режим будет значительно смягчён или отменён. Как пояснил один из источников, тянуть с голосованием до осени нельзя, поскольку к тому времени ожидается снижение рейтингов власти и кризис в экономике.