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"Медуза": Кремль отказался от идеи переноса единого дня голосования

Кремль не будет переносить единый день голосования, запланированный на 13 сентября. Власти считают, что провести региональные выборы позволит эпидемиологическая обстановка, пишет "Медуза" со ссылкой на двух близких к администрации президента источника, политтехнолога, работающего на кандидата от власти в одной из губернаторских кампаний, и собеседника в руководстве одной из созданных в этом году новых партий. Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на осень или на декабрь. В это время граждане ощутят на себе восстановление экономики, уверены в Кремле.

В мае и начале июня при начальной стадии подготовки выборов не нужны массовые мероприятия и сборы, поэтому ничего не мешает дать ей старт, говорит один из собеседников издания. Региональные избиркомы должны назначить выборы в середине июня, к тому времени эпидемия пойдет на спад и большинство ограничений будут сняты.

На выборы осенью АП уже настроила и политтехнологов, которые работают на кандидатов от власти на губернаторских выборах. В ряде регионов, например, Костромской области, где ее руководитель Сергей Ситников должен продлить полномочия, уже начались предварительные кампании под лозунгом «губернатор — эффективный борец с пандемией». Замены Кремлем глав регионов — там, где они планируются — должны пройти в дни между праздничными выходными — 6 и 7 мая, они возможны и в первые дни после выхода с карантина.

Время проведения голосования по поправкам в Конституцию не определено. Оно должно было состояться 22 апреля, но было отменено из-за пандемии коронавируса. В администрации президента рассматривали разные даты: в конце мая-начале июня, 12 июня, в конце июня-начале июня. По данным "Медузы", при самых благоприятных условиях с эпидемией голосование пройдет в конце июня, однако помешать этому могут протестные настроения россиян, которые должны возникнуть из-за экономического кризиса.

В администрации президента также рассматривают новую вероятную дату — 12 декабря (День Конституции). "К тому времени ситуация в экономике может начать улучшаться", — говорит собеседник издания, подчеркивая, что декабрь — это лишь одна из обсуждаемых дат.

  • Ранее РБК писал о возможном переносе единого дня голосований на зиму 2020, весну или на осень 2021 года. В Центризбиркоме не исключали такой возможности, хотя и указывали, что этот вопрос пока не обсуждался.

  • Изначально голосование было назначено на 22 апреля. Его необходимость прописана в уже принятом парламентом и Законодательными собраниями регионов законе о поправках, принятом по инициативе президента Владимира Путина. Из-за вспышки коронавирусной инфекции голосование перенесли, новая дата пока не назначена.

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