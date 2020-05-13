В двух штатах в США прошли выборы в условиях пандемии

В двух штатах США в понедельник прошли промежуточные выборы в Палату представителей, чтобы заместить вакансии, образовавшиеся после отставок законодателей.

Голосование проходило в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. В 25-м округе Калифорнии большая часть избирателей не пришла на участки, а отправила бюллетени по почте. Из-за этого подведение итогов затянется на несколько дней.

Согласно предварительным результатам - после подсчёта более 80 процентов бюллетеней - лидирует республиканец Майк Гарсия, поддержанный президентом Дональдом Трампом. Ранее этот округ в Конгрессе представляла демократ Кэти Хилл, отказавшаяся от мандата из-за сексуального скандала. Возможная победа Гарсии, по оценке ряда комментаторов, может стать сигналом о том, что на выборах в ноябре у республиканцев будут шансы вернуть контроль над Палатой представителей, отвоевав у демократов ряд округов в пригородах мегаполисов.

Голосование также прошло в 7-м округе штата Висконсин. Там уверенно победил республиканский кандидат Том Тиффани. Этот округ считается традиционно республиканским.