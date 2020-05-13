Инстаграм вновь заблокировал аккаунты Кадырова и его окружения

Социальная сеть "Инстаграм" (принадлежит корпорации Facebook) в очередной раз заблокировала страницу главы Чечни Рамзана Кадырова @kadyrov._95/.

Нет доступа и к аккаунтам председателя парламента Магомеда Даудова, вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова и депутата Госдумы Адама Делимханова, сообщает Кавказ.Реалии.

"Инстаграм" уже неоднократно блокировал страницы руководителей Чечни, включая Кадырова. Впервые это произошло 23 декабря 2017 года. Тогда же был удалён и аккаунт главы Чечни в фейсбуке. Это произошло из-за того, что США внесли Кадырова в санкционный "список Магнитского".

После этого в инстаграме появились "неофициальные" страницы Кадырова и других лидеров Чечни. Несмотря на его неофициальный статус, Кадыров активно пользовался своим аккаунтом, в частности, для прямых видеоэфиров. Во время одного из них он недавно угрожал "Новой газете" и её журналистке Елене Милашиной.

В июне 2019 года страница Кадырова была также заблокирована, годом ранее был прекращен доступ к аккаунту @za_kadyrov_95.

От имени лично Кадырова ведётся телеграм-канал, который не блокировали (если не считать блокировки всего мессенджера на территории России). Очередную блокировку аккаунта в инстаграме глава Чечни не комментировал.