Учёные РАН требуют восстановить доски памяти расстрелянным полякам

Ученые Российской академии наук (РАН) написали открытое письмо, в котором потребовали восстановить снятые в Твери мемориальные таблички в память о расстрелянных в 1940 году поляках и других жертвах НКВД. Письмо опубликовала газета "Коммерсантъ".

Демонтаж знаков памяти проведен местными властями без гласного общественного обсуждения, под надуманным смехотворным предлогом, говорится в обращении. Особый цинизм этому акту надругательства над памятью невинно убитых придает то, что он был совершен в канун Дня Победы, дня памяти и скорби, подчёркивают учёные.

По мнению авторов письма, такие действия властей являются "очевидной попыткой оправдать и предать забвению преступления сталинского режима, создать новую версию нашей истории, в которой для них нет места". "Замалчивание и искажение исторических событий недопустимо. Такие попытки не только разрушают историческую науку, но и губительны для всего общества, уничтожая его историческую память", – считают авторы письма.

Они требуют восстановить мемориальные доски в память жертв сталинского режима на прежнем месте, а также наказать виновных в этом преступлении против национальной исторической памяти.

7 мая в Твери со стены здания Тверского медицинского университета, где раньше находилось местное отделение НКВД, сняли две мемориальные доски в память о расстрелянных здесь поляках с апреля по май 1940 года по так называемому Катынскому делу. 6295 расстрелянных поляков захоронены на мемориальном кладбище "Медное" в Тверской области.

Решение о демонтаже мемориальных досок вынесла городская прокуратура, которая посчитала, что архивные документы не подтверждают факт расстрела польских военнопленных в здании НКВД.