Лоукостер "Победа" возобновит полёты по России с 1 июня

Лоукостер "Аэрофлота" авиакомпания "Победа" начнет поэтапное возобновление полетов внутри России с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

С 14 мая начнется продажа билетов по 73 направлениям. В сообщении авиакомпании отмечается, что средний тариф на перелеты будет почти в три раза ниже, чем летом 2019 года. Так, более 60 процентов билетов на июнь будут стоить от 500 до трёх тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что "Победа" полностью приостановила полёты на два месяца с 1 апреля из-за того, что правительство закрыло международное авиасообщение в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, во второй половине марта резко стал падать спрос на внутренние перелеты. В апреле внутренний трафик сократился по сравнению с прошлогодним в 20 раз.

До пандемии лоукостер "Победа" выполнял почти 90 рейсов, включая 25 международных, и занимал третье место по пассажиропотоку после "Аэрофлота" и компании S7 Airlines.

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по поддержке авиационной отрасли. Накануне Росавиация сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 92 процента. Ранее Путин предложил направить более 23 миллиардов рублей на поддержку авиакомпаний.

Сегодня же стало известно, что "Аэрофлот" приостановил переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) о партнерстве, которые велись с августа 2018 года. Причина – ситуация в авиационной отрасли из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" и ЦСКА могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год стоимостью в 9 миллионов долларов. При этом авиакомпания остается спонсором "Манчестер Юнайтед", договор с которым действует до 2022 года.