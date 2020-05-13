Из главного храма российской армии убрали мозаику со Сталиным

Изображение советского государственного и партийного деятеля Иосифа Сталина исчезло с мозаики, украшающей построенный главный храм Вооружённых сил России в Кубинке. На это обратили внимание “Открытые медиа”.

Храм Русской православной церкви Воскресения Христова возвели в парке “Патриот” к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Он украшен изображениями из российской истории, описывающими её в ура-патриотическом ключе. Часть событий, изображённых в храме, – выдуманные, часть – вызывают сомнения у историков.

Мозаика со Сталиным вызвала споры в православной среде. Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, в частности, высказал мнение, что изображения Сталина в храме быть не должно.

Открытое письмо патриарху Кириллу с просьбой убрать изображение Сталина написали также православные деятели, известные консервативными и монархическими взглядами. "Сталин был вождем политической партии, исповедовавшей воинствующее безбожие и развернувшей массовые антицерковные репрессии", – было сказано в письме.

Согласно сообщению "Открытых медиа", вместо плаката со Сталиным на мозаике теперь другой плакат.

Заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов заявил в интервью “Комсомольской правде”, что Сталин был главнокомандующим войсками СССР во Вторую мировую и “вернул религию”, а потому мозаика уместна. Стыдиться же её, по его мнению, "велят какие-то господа из-за бугра”.