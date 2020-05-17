"Сомнения, что правда существует". Россия и ее влияние в ЕС в эпоху пандемии

Более 100 врачей, медсестер и специалистов в области здравоохранения из нескольких стран мира призвали руководство социальных сетей принять меры по ограничению распространения дезинформации о пандемии коронавируса и других болезнях. Полный текст открытого письма размещен на онлайн-платформе глобальной общественной организации Avaaz.

"Наша задача – обеспечить безопасность людей. В настоящее время мы, однако, имеем дело не только с пандемией COVID-19, но и со всемирной "инфодемией", при которой дезинформация, распространяемая в социальных сетях, ставит под угрозу жизнь людей по всему миру", – говорится в обращении. Медики пишут, что алгоритмы соцсетей разрабатываются для того, чтобы удержать пользователя онлайн, а не защитить его здоровье, и "это приводит к ухудшению социального благополучия". В открытом письме приводятся и несколько примеров дезинформации, связанной с пандемией коронавируса: подписавшие письмо возмущены, что по соцсетям широко разошлось сообщение о том, что кокаин спасает от коронавируса, а также что "COVID-19 был разработан Китаем или Соединенными Штатами в качестве биологического оружия, распространяющегося быстрее, чем сам вирус". Последнее утверждение, как рассказывает Вероника Вихова, руководитель программы Kremlin Watch международной неправительственной организации "Европейские ценности", она встречала не раз в статьях, опубликованных в изданиях, распространяющих пророссийскую и прокитайскую повестку. Согласно исследованиям, которые проводятся в рамках программы Kremlin Watch, к части распространяемой манипулятивной информации в соцсетях имеют отношения российские государственные СМИ, имеющие бюро и сайты в некоторых странах Евросоюза.

– В чешском интернет-пространстве, например, есть много сайтов, которые известны тем, что распространяют дезинформацию, и конечно, во время пандемии они продолжают делать это. Большинство сообщений касаются происхождения вируса. Мы отмечаем обвинения в адрес США или американских военных в том, что они либо заражают окружающих, либо что вирус был разработан как биологическое оружие или инструмент для начала войны с Китаем. Вторая частая категория дезинформации – критика Европейского союза. Якобы ЕС не хочет бороться с возникшим кризисом, либо недостаточно компетентен, чтобы справиться с последствиями пандемии. И этот нарратив связан как с дезинформацией, так и с конспирологическими теориями – например, что Евросоюз использует коронавирус, чтобы получить возможность впустить в Европу еще больше беженцев. Чешское бюро новостного агентства "Спутник" в марте опубликовало статью со ссылкой на мнение британской ученой, которая утверждает, что коронавирус попал на Землю из космоса при помощи метеорита и что он распространяется по воздуху. Эта информация была опубликована как классическая статья, что меня очень удивило, потому что "Спутник" все же до определенной степени пытается сохранять имидж новостного сайта.

Что же касается вообще дезинформации, которая появилась в российских государственных СМИ как на чешском языке, так и на других языках в других странах ЕС – речь в большой степени идет о поддержке нарративов Китая. Например, что вирус не возник в Китае, что Китай не несет ответственности за то, что COVID-19 так быстро распространился в другие страны. Еще одна особенность – благодарность Китаю за предоставление так называемой гуманитарной помощи. Но она, во-первых, не была бесплатной, а, во-вторых, появлялась нередко благодаря дипломатическим усилиям.

– Какие СМИ Россия использует для распространения дезинформации, насколько велика их аудитория в Чехии?

– В Чехии мы насчитали приблизительно 40 сайтов, из которых единственное СМИ, имеющее непосредственное отношение к России, – чешское бюро информагентства "Спутник". У остальных с Россией нет официальных связей, но они поддерживают пророссийские нарративы и часто либо переводят, либо перепечатывают дезинформацию официальных российских каналов распространения информации. Речь в данном случае не о мейнстрим-медиа, хотя аудитория некоторых из них и достигает сравнительных цифр. Стоит отметить, что большинство таких СМИ активны в соцсетях, где большинство дезинформации распространяется не только посредством официальных каналов, но и в различных закрытых группах. И еще есть одна особенность, касающаяся только Чешской Республики, – электронные письма с разнообразной дезинформацией, которые массово рассылаются в основном пенсионерам. И вот в этом последнем случае нельзя точно сказать, сколько человек получают подобные письма, потому что речь идет о частной переписке. На основании тех исследований, которые мы проводили, выяснилось, что речь не идет о какой-то маргинальной незначительной группе.

– Вы говорите, что аудиторию некоторых крупных сайтов, находящихся под российским влиянием, можно по численности сравнить с крупными чешскими изданиями? Это десятки, сотни тысяч жителей Чехии?

– Для примера могу привести сайт, который публикует однозначные манипулятивные сообщения, не имеет стандартной редакционной политики и предоставляет место множеству дезинформации. Это издание Parlamentní listy. Его аудитория приблизительно такая же, как и у сайта крупного чешского издания Týden. То есть речь идет о сотнях тысяч читателей.

– А сам сайт "Спутника" имеет сравнительную численность читателей?

Дезинформаторы умеют идентифицировать слабые места общества или темы, которые вызывают много эмоций

– "Спутник" представляет интерес в том смысле, что редко является для читателей первичным источником информации. Но в то же время он является таким для других сайтов или фейсбук-групп, которые перепечатывают опубликованные этим изданием сообщения и распространяют их. В то же время бюро "Спутника" превратилось в такой источник информации в Чехии не сразу: приблизительно год назад, хотя существует уже два года. В это время "Спутник" начал много публиковать не только международных новостей, но и статей о том, что происходит в стране: это издание обзавелось командой местных репортеров, которые работают непосредственно на месте, а также начало публиковать статьи о стиле жизни, тексты бульварного характера, которые привлекают больше читателей, например, в соцсетях.

– И таким образом это издание заполучает читателей для других статей?

– Да, именно так. Это в принципе довольно известный способ, как заполучить читателя для дезинформационных сообщений. Когда их подмешивают к относительно невинным темам, люди, которые попадут на такой сайт, непроизвольно получают и другую информацию, даже часто не отдавая себе отчет, что они читают сразу после статьи из рубрики "стиль жизни".

– Насколько сильно общество находится под влиянием таких СМИ и информации, которую они распространяют? Меняет ли это точку зрения? Или все же часть тех, кто попадет на подобные сайты, относятся к этому с долей скептицизма?

– В чем дезинформаторы очень хороши, они умеют идентифицировать слабые места общества или темы, которые вызывают много эмоций, разделяют общественное мнение. Именно эти темы они выбирают, именно их усиливают и, таким образом, увеличивают раскол в обществе. Причина, по которой это так хорошо работает, проста. Большинство людей скорее верят вещам, о которых они ранее уже размышляли или которые отвечают в определенной степени их мировоззрению. И если речь идет о такого типа читателях, они не пытаются впоследствии перепроверять то, что они узнали из подобных статей. Они априори соглашаются с ними. Целью дезинформации в первую очередь является по максимуму заполнить информационное пространство, часто даже противоречивой информацией, что вызывает хаос, недоверие, сомнения в том, что правда вообще существует, что можно доверять демократическим институтам и чешским СМИ.

– А чешские и европейские СМИ перепечатывают такую информацию?

– Я бы сказала, что в настоящее время это, как правило, не происходит. Традиционные СМИ все-таки стараются быть целостными, хотя и у них есть проблемы, но другого характера. Так происходит в исключительных случаях. Мы регистрировали такое поведение, когда был миграционный кризис, но это все еще единичные случаи.

– В других странах Евросоюза ситуация в этом смысле сравнима с чешской?

– Обычно методы распространения дезинформации зависят от положения в той или иной стране, на которую они рассчитаны. Конечно, есть и определенное сходство. В настоящее время во всех странах тема коронавируса является доминантной во всех странах как Вышеградской группы, так и в западных странах. И каналы дезинформации приблизительно одинаковые. В Чехии и Словакии, например, благодаря языковому сходству, дезинформация распространяется часто по одним и тем же каналам, те же сайты активны в обеих странах. Различия могут быть в темах.

– После того как началась пандемия коронавируса, вы регистрируете большую активность в распространении дезинформации или интенсивность таких сообщений не увеличилась?

– Количество статей, которые были опубликованы по теме "коронавирус" на сайтах, распространяющих дезинформацию, чрезмерно. Немного смешными кажутся с этой точки зрения утверждения самих дезинформаторов, которые часто критикуют Чешское телевидение и местные общественные СМИ за то, что они слишком много внимания уделяют коронавирусу. И одновременно они несколько недель подряд публикуют почти все статьи только на эту тему. Правда, сейчас это давление спало, потому что Чехия и Россия спорят о переносе памятника маршалу Коневу и других действий наших региональных политиков. Эта тема стала более обсуждаемой, чем коронавирус.

– Почему Россия использует эпидемию для распространения дезинформационных сообщений? Нынешняя ситуация помогает ей продавливать свои интересы?

– Мне кажется это логичным. Российские информационные каналы пользовались миграционным кризисом так же, как теперь пандемией. Кризисные ситуации – время, когда люди наиболее восприимчивы к дезинформации. Они ищут новости, и при этом у них есть много негативных эмоций – страх или даже злость. Это идеальное время для России, когда она может распространять собственные нарративы. Ведь у государств, на которые нацелена дезинформация, есть много проблем, а из-за любого кризиса они не успевают их решать.

– Какой смысл российским государственным СМИ поддерживать Китай? Зачем они это делают?

– С нашей точки зрения, одна из главных целей Российской Федерации при распространении дезинформации – подрывать доверие в демократические институты. В данном случае официальный китайский нарратив очень сильно помогает этому, потому что подрывает убежденность в честности западных стран касательно проблем, которые появились в связи с коронавирусом, а также подчеркивает преимущества китайского подхода. И Кремлю это приносит свои плоды.

– А заодно и Китаю.

– Да, я никогда не видела, чтобы Китай сопротивлялся этому. Мне кажется, что Пекину это очень выгодно, потому что, в отличие от России, Китай не имеет такого простого доступа к медиапространству западных стран и их аудитории. Не в последнюю очередь из-за языкового и культурного барьера. Ведь постоянные потребители информации российских СМИ, которые к тому же распространяют ее дальше, живут в Европейском союзе, при этом повторяя российские нарративы. А если они помогают еще и в распространении китайской пропаганды, вряд ли это Китаю не понравится.

– Критика институтов Европейского союза звучала в российских СМИ, которые работают в ЕС, и раньше. Пандемия коронавируса не стала исключением. Какие обвинения звучат сейчас?

Дезинформация не порождает евроскептицизм, а усиливает его



– С одной стороны, это обвинения в том, что Европейский союз некомпетентен, что эпидемия разобщила страны – члены ЕС, что испарилось единство, что никто не помогает друг другу, отсутствует солидарность в преодолении проблем, связанных с появлением COVID-19. Это было на первоначальном этапе. Позднее критика ЕС стала еще более интенсивной и появились конспирологические теории о том, что Евросоюз даже рад тому, что случилось, и определенным образом пользуется ситуацией. Но Россия уже длительное время добивается того, чтобы нарушить единство и солидарность ЕС. Частично это связано с санкциями, действующими в отношении России, отчасти с желанием, чтобы отдельные страны Евросоюза занимались своими внутренними проблемами и не обращали так много внимания на то, что происходит в России или Украине, а также особо не реагировали на агрессивные действия Москвы.

– Но и некоторые чешские политики делают заявления, что мы справимся сами без внешней помощи. Это происходит под влиянием дезинформации или из-за сложившейся ситуации?

– Мне кажется, что это комбинация обоих факторов. Чехи – традиционные евроскептики, а поддержка ЕС здесь всегда была ниже, чем в большинстве других государств. И это одна из причин, почему дезинформация опирается на эти темы, потому что она очень эмоционально окрашена. Дезинформация не порождает евроскептицизм, а усиливает его.

При этом сама по себе критика Европейского союза за его деятельность, конечно, не является дезинформацией, она может звучать. Манипулятивными мы считаем исключительно конспирологические теории либо утверждения, что Брюссель вообще бездействует, ничего не делает для того, чтобы бороться с коронавирусом. Это уже неправда. Брюссель выделил значительные средства для поддержки отдельных членов Евросоюза, и отдельные страны поддерживают друг друга. Критиковать же способы помощи, подходы или скорость реакции на пандемию – вполне законно.

– Вы говорите, что дезинформация не имеет целью изменить мнение на те или иные события, что нередко у людей есть определенные взгляды, которые резонируют с теми или иными публикациями. Но тем не менее может ли этот факт усиления мировоззрения влиять впоследствии на выборы, на политическую среду, куда в дальнейшем целится Москва?

– Выборы, конечно, являются важной частью в долгосрочной перспективе, потому что они надолго оказывают влияние на положение того или иного государства. Но нам кажется, что в итоге главной целью Кремля является желание добиться того, чтобы Владимир Путин и ближний круг его олигархов остались у власти как можно дольше. Это именно та причина, по которой им требуется манипулировать информацией и оказывать влияние на другие страны. То, что сейчас происходит в Грузии, Молдавии, Украине, может повлиять на россиян, которые видят, что и другие формы управления государством могут быть успешными. По этой причине Россия агрессивна в этих странах, а чтобы она могла и в дальнейшем продолжить эту свою политику, требуется, чтобы Запад не обращал на это столько внимания, чтобы был как можно более толерантным по отношению к этой агрессии, чтобы занимался собственными проблемами. Вот для этого нужно множить дезинформацию.