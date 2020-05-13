Губернатор Петербурга объяснил отказ от бесплатной раздачи масок приезжими

Власти Санкт-Петербурга отказались от бесплатной раздачи масок населению, так как в городе много приезжих, — заявил депутатам законодательного собрания губернатор Александр Беглов. Видео выступления приводит телеграм-канал “Ротонда”.

“В нашем городе много приезжих … много людей приезжают из других регионов на работу и всё остальное, вот как выдавать эти маски и перчатки? Просить паспорт и смотреть где ты зарегистрирован? Или вообще не выдавать никому”, — заявил чиновник.

Он уточнил, что жители города получат выплаты для покупки средств индивидуальной защиты. Пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи — всего около 1,8 млн человек — получат по 800 рублей.

С 12 апреля в Санкт-Петербурге введено обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах, в том числе на улицах. Нарушителям грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей. Город — один из наиболее пострадавших от коронавируса в России, в нём только по официальным данным выявлены 8485 инфицированных, из них почти полторы тысячи человек — врачи.