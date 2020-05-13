Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Дональд Трамп: иметь дело с Китаем – дорогое занятие

Дональд Трамп

Иметь дело с Китаем – очень дорогое занятие. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в твиттере. "Мы только что заключили отличную сделку, чернила едва высохли, и мир пострадал от чумы из Китая", – написал Трамп, комментируя ситуацию с распространением коронавируса.

Накануне глава Белого дома сказал, что не намерен пересматривать имеющиеся торговые договорённости с Пекином. По данным СМИ, Китай рассматривает возможность разорвать соглашение и настоять на более выгодных для себя условиях на фоне пандемии COVID-19 в США.

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил рассмотреть законопроект "Об ответственности за COVID-19". Документ позволит Трампу ввести санкции в отношении Китая, если Пекин не предоставит полный отчёт о вспышке коронавирусной инфекции.

  • США и Китай подписали частичное торгово-экономическое соглашение в середине января. Документ подразумевает увеличение импорта, включая нефть, газ и уголь, из США в Китай на 200 миллиардов долларов в течение двух лет, а также сокращение американских пошлин на китайские товары.
  • Трамп возлагает часть ответственности за распространение коронавируса на Китай, где произошла первая вспышка инфекции. Как президент, так и госсекретарь США не исключили, что могла произойти утечка вируса из лаборатории в городе Ухань. Официально разведывательное сообщество США не заявляло о наличии доказательств этого. Китай такую возможность категорически отрицает.
  • Агентство Reuters со ссылкой на китайские спецслужбы сообщало, что ситуация вокруг пандемии коронавируса и её последствий может привести к конфронтации между США и Китаем и к росту враждебных настроений в мире по отношению к Пекину.
  • США являются самой пострадавшей от COVID-19 страной. По последним данным, там зафиксировано почти полтора миллиона случаев коронавирусной инфекции. Умерли около 84 тысяч пациентов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG