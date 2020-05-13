Дональд Трамп: иметь дело с Китаем – дорогое занятие

Иметь дело с Китаем – очень дорогое занятие. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в твиттере. "Мы только что заключили отличную сделку, чернила едва высохли, и мир пострадал от чумы из Китая", – написал Трамп, комментируя ситуацию с распространением коронавируса.

Накануне глава Белого дома сказал, что не намерен пересматривать имеющиеся торговые договорённости с Пекином. По данным СМИ, Китай рассматривает возможность разорвать соглашение и настоять на более выгодных для себя условиях на фоне пандемии COVID-19 в США.

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил рассмотреть законопроект "Об ответственности за COVID-19". Документ позволит Трампу ввести санкции в отношении Китая, если Пекин не предоставит полный отчёт о вспышке коронавирусной инфекции.