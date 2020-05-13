Вратарь "Крыльев" опроверг информацию о штрафе за критику Путина

Вратарь самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Евгений Фролов опроверг информацию о штрафе в 1 миллион 400 тысяч рублей за критику российских властей и, в частности, президента страны Владимира Путина. Ранее о санкциях в отношении голкипера сообщил знакомый Фролова, бывший игрок "Крыльев", телеведущий и видеоблогер Евгений Савин.

Савин назвал решение клуба "навязанным из Кремля" и "странным", особенно с учётом того, что "Крылья Советов" в последние годы несколько раз были на грани банкротства и находятся на грани вылета в низшую лигу российского футбола. При этом, по словам Савина, "счётная палата говорит о беспорядке в трате бюджетных средств" руководством команды, которая принадлежит области.

В апреле в интервью спортивному журналисту Сергею Егорову Фролов раскритиковал российские власти за принятые меры по борьбе с коронавирусом, действия полиции в отношении граждан, в частности – введение штрафов в то время, когда у людей нет денег, а помощи от государства, по мнению Фролова, нет никакой.

Он также отметил, что "ни один чиновник в Госдуме не предложил урезать себе зарплату", а заявления российского президента Путина на телевидении назвал "пустословными".

Вскоре руководство "Крыльев" заявило, что не разделяет точку зрения Фролова и оштрафует его за несогласованное с начальством интервью. Якобы это является нарушением условий контракта игрока.