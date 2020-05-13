Студенты МГУ потребовали от руководства принять меры против домогательств

Студенты, аспиранты и выпускники Московского государственного университета имени Ломоносова опубликовали открытое письмо против "сексуальных злоупотреблений и харассмента" в стенах вуза.

В письме, которое адресовано руководству всех факультетов, подчёркнуто, что "сексуальные отношения между студентами и преподавателями стали привычной практикой". Подобные отношения, отмечено в тексте, ставят студентов в уязвимое положение: "Зачастую преподаватели позволяют себе делать неоднозначные намеки, нарушать личное пространство, флиртовать со студентками, что определенно выходит за рамки академической этики".

Авторы письма называют это недопустимым, отмечают, что "отношения, в основе которых лежит страх перед авторитетным преподавателем или боязнь лишиться места на факультете", нельзя назвать добровольными, и требуют от руководства вуза принять меры. Среди них – "создание отдельного регламента, закрепляющего принципы общения преподавателей и студентов – в частности, запрет романтической связи, пока преподаватель и студент находятся в рамках иерархических отношений".

Ранее студенческий интернет-журнал DOXA опубликовал анонимные рассказы студенток о домогательствах и харассменте со стороны преподавателей на филологическом факультете МГУ.

Также о домогательствах со стороны профессора МГУ и заведующего кафедрой этнологии Дмитрия Функа заявила студентка исторического факультета Дарья Варакина. По её словам, 2 марта она пришла к Функу обсудить академический отпуск. Профессор при встрече якобы поцеловал её, а затем закрыл дверь в кабинет на ключ. Варакина утверждает, что во время разговора с ней Функ отпускал в её адрес фразы "да, раздевайся" и "я возьму тебя, не в этом смысле". Студентка смогла покинуть кабинет после того, как кто-то постучал в дверь.