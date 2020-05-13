Министерство образования уточнило свою позицию относительно ЕГЭ

Министерство образования и науки вечером в среду заявило, что не рассматривало вопрос о сокращении числа обязательных для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает "Коммерсантъ". Ранее в среду, 13 мая, заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что в 2020 году в условиях эпидемии COVID-19 выпускники будут сдавать только два ЕГЭ, необходимых для поступления в вуз.

"Вопрос о сокращении количества предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) до двух Минобрнауки России не рассматривало",— цитирует ТАСС сообщение министерства.

Позднее министр просвещения Сергей Кравцов пояснил агентству ТАСС, что выпускники смогут выбрать то количество экзаменов, которое им будет необходимо для поступления в вуз.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ЕГЭ потребуется перенести на конец лета этого года. По его словам, "на июнь точно ориентироваться нельзя", экзамен, если будет благоприятная обстановка, можно будет провести в августе или сентябре.