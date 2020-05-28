Лицом к событию. Новые санкции против Си и Путина?

Зачем КНР в разгар пандемии пытается срочно и скандально подчинить бунтующий Гонконг? Продолжит ли Дональд Трамп разыгрывать "китайскую карту" перед выборами? Стала ли Россия уже во всем младшим партнером КНР? Серьезны ли угрозы автократиям в период эпидемии? Обсудят научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков, журналист Дэвид Саттер (США), директор института Дальнего Востока РАН китаист Алексей Маслов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30639367.html