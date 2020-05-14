В Приангарье суд отменил оправдание следователя по делу о пытках

Иркутский областной суд 14 мая отменил оправдательный приговор следователю Сергею Лысых. Ранее он был признан невиновным в фальсификации материалов уголовного дела о пытках в полиции Марины Рузаевой. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил правозащитник Святослав Хроменков.

Дело отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе судей. По мнению правозащитника, шансы на иное решение суда высоки, так как все доказательства вины следователя есть. Он и сам не отрицает подложные протоколы, но не считает их фальсификацией, утверждая, что не нанес существенного вреда, сообщил Хроменков.

В середине марта прокурор города Усолье-Сибирское в Иркутской области потребовал отменить оправдательный приговор следователю Лысых как "незаконный, необоснованный ". По мнению прокурора, фальсификация следственных протоколов не может оцениваться как "проступок".

В конце февраля судья отказалась признать виновным сотрудника Следственного комитета из Усолья Сергея Лысых в умышленной фальсификации уголовного дела о пытках Марины Рузаевой в полиции. При этом судья постановила уничтожить все доказательства фальсификации материалов "пыточного дела".