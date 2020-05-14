Москва потратит 201 млн рублей на сбор и анализ данных жителей города

Московские власти потратят 201 млн рублей на платформу, которая должна позволить без риска утечек анализировать данные из разных систем о горожанах. Об этом пишет РБК со ссылкой на тендерную документацию. Победителем конкурса стала компания Ubic.

Из материалов закупки следует, что фирма должна будет организовать поступление данных из нескольких информационных систем города, среди которых:

система управления данными в распределенной вычислительной среде, которая хранит различную информацию, имеет подсистему для обработки неструктурированных данных по медицинским обследованиям и интернет-трафику, например, для поиска признаков раковой опухоли на снимках КТ с помощью технологий компьютерного зрения и нейронных сетей;

система мониторинга и анализа интернет-активности пользователей, которая предназначена для наблюдения интернет-активности посетителей ресурсов города;

"Единая мобильная платформа города Москвы", которая обеспечивает информационное взаимодействие подключенных к ней федеральных и городских органов власти, различных организаций с гражданами через мобильные устройства. Платформа обрабатывает запросы на предоставление госуслуг, обеспечивает идентификацию пользователей при выходе в интернет в пунктах коллективного доступа;

"Единое геоинформационное пространство города Москвы", которая используется для автоматизации деятельности городских властей для формирования, консолидации, хранения пространственных данных, осуществления связывания, поиска данных и предоставления доступа к ним.

Ubic — разработчик сервисов фильтрации и анализа трафика, основанный бывшим техническим директором Rambler Mobile Виталием Саттаровым и бывшим руководителем платформы электронной коммерции Rambler Алексеем Ворониным. В 2016 году компания привлекла 50 млн рублей инвестиции от Фонда развития интернет-инициатив, в 2018 году — 115 млн рублей от ФРИИ и Российской венчурной компании.

Как писала "Русская служба Би-би-си", у московской мэрии есть около 170 разнообразных информационных систем. С 2012 года из бюджета Москвы на сбор и анализ данных москвичей правительство выделило около 500 млрд рублей. Как рассказывал изданию бывший сотрудник московского правительства, еще в момент прихода на должность мэра Москвы Сергей Собянин поставил задачу собрать информацию о том, что происходило в разных отраслях.

С 2015 года власти столицы закупают у сотовых компаний геоаналитические данные, что позволяет получить достоверную информацию о месте жительства и перемещениях жителей столицы. Эта информация, например, используется при развитии транспортной системы. Система городского видеонаблюдения с системой видеоаналитики помогают сотрудникам правоохранительных органов разыскивать правонарушителей, а городским службам — контролировать качество уборки дворов, тротуаров и дорог и т.д.

Актуальными многочисленные информационные системы Москвы оказались в последние месяцы в связи с пандемией коронавируса. Так, система видеонаблюдения теперь используется для выявления нарушителей карантина.