В России за сутки выявили менее 10 тысяч случаев COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировано 9974 новых случаев коронавирусной инфекции.

Таким образом, впервые со 2 мая число выявленных в стране за сутки случаев COVID-19 упало ниже отметки в 10 тысяч, сообщили в четверг 14 мая в Оперативном штабе по предупреждению распространения болезни. Помимо этого, число заражений снижается третий день подряд.

Больше всего новых случаев инфицирования за сутки выявлено в Москве (4712) и Московской области (918). Лишь еще в трёх регионах число новых заражений превысило сто - это Санкт-Петербург, Нижегородская и Ивановская области. Ненецкий автономный округ оказался единственным регионом в стране, где за сутки не было выявлено ни одного случая заражения.

Умерли за сутки 93 пациента, из них 58 летальных исходов - в Москве.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 252245 случаев коронавирусной инфекции. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших COVID-19 - после США. Вслед за Россией в пятёрке Великобритания, Испания и Италия.

Общее число умерших в России от COVID-19 составляет 2305 человек.

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) в четверг представила статистику заболеваемости COVID-19 среди своих сотрудников и заключённых. По этим данным, коронавирусом заражены свыше 617 работников ФСИН и 145 заключённых, которые содержатся в колониях и следственных изоляторах. Ведомство подчеркивает, что речь идёт о лабораторно подтверждённых случаях.

11 мая президент России Владимир Путин объявил о завершении в стране так называемого режима нерабочих дней. Ограничения сохраняются для людей старше 65 лет, продолжит действовать запрет на массовые мероприятия. О дальнейших ограничительных мерах решение теперь принимают главы регионов.