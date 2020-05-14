Строительство "Северного потока – 2" близко к возобновлению

Сооружение газопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря, которое было приостановлено в декабре прошлого года из-за угрозы санкций США, в ближайшее время может возобновиться. Об этом пишет агентство Bloomberg на основании анализа спутниковых снимков района строительства.

Как пишет Bloomberg, в порт Мукран на севере Германии прибыло российское судно-трубоукладчик "Академик Черский". Оно добиралось до Германии с Дальнего Востока почти три месяца. Именно в порту Мукран сейчас находятся трубы, которые должны быть уложены для завершения проекта.

Спутниковые снимки, сделанные 10 мая, свидетельствуют о том, что собранные на суше участки трубопровода были передвинуты к платформе с мощным строительным краном. Неподалёку находятся также вспомогательные суда, в том числе российская баржа "Фортуна", которые должны помочь "Академику Черскому" в укладке труб.

В компании Nord Stream 2 AG, операторе "Северного потока – 2", не подтвердили и не опровергли, что достройка газопровода начнётся в ближайшее время.

По оценкам Bloomberg, осталось достроить около 6 процентов трубопровода – это чуть более 100 километров. "Академик Черский" даже в одиночку может справиться с этой задачей до конца 2020 года.

Ранее газопровод укладывали более мощные трубоукладочные суда, принадлежащие швейцарской компании Allseas. Однако работы прекратились после того, как в конце декабря прошлого года Конгресс США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний-владельцев судов, участвующих в укладке труб для "Северного потока-2". США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и, следовательно, уязвимой. Такую же позицию разделяют Украина и ряд стран ЕС. Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идёт исключительно о бизнес-проекте.

После введения санкций российские представители заявляли, что "Северный поток – 2" всё равно будет достроен к концу 2020-го или началу 2021 года. "Академик Черский" принадлежит дочернему предприятию "Газпрома".