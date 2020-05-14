Российский нефтяной актив в Венесуэле записали на ЧОП в Рязани

Государственная компания "Росзарубежнефть" выкупила 80 процентов нефтяного актива "Национального нефтяного консорциума" в Венесуэле. Его владельцем, по данным Единого государственного реестра (ЕГРЮЛ), стал рязанский ЧОП "Роснефти", который в мае перешел в собственность "Росзарубежнефти", сообщает "Интерфакс".

Как отмечает агентство, предприятие "РН-Охрана-Рязань" "ничем не выделялось среди других" охранных структур "Роснефти". До продажи его уставной капитал составлял 250 тысяч рублей. С 1 мая, параллельно со сменой собственника, он был увеличен сразу до 323 миллиардов рублей. Такой же уставный капитал у самой "Росзарубежнефти", созданной государством непосредственно перед сделкой с "Роснефтью".

Росимущество учредило компанию "Росзарубежнефть» 28 марта - в тот же день, когда российское правительство объявило о покупке активов "Роснефти" в Венесуэле. Уход с венесуэльского рынка компания объяснила желанием снять санкции США с дочерних структур.