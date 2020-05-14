Российские банки резко ужесточили условия по займам

Банки, обеспокоенные падением доходов своих клиентов на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, втрое ужесточают требования к заёмщикам, снижают суммы, которые выдают в ипотеку, а владельцам кредитных карт в одностороннем порядке уменьшают лимиты. Об этом пишет The Bell со ссылкой на данные Банка России (ЦБ) и коммерческих банков.

По первым данным ЦБ, в апреле 2020 года портфель банковских кредитов физлицам снизился на 0,6 процента; Сбербанк объявил о снижении на 0,4 процента – но это первое снижение с 2017 года, а в абсолютном выражении (33 млрд рублей) – рекордное с 2008-го. Детальные цифры опубликовал пока только Сбербанк: он в апреле сократил выдачу новых розничных кредитов на 42 процента. Больше всего (на 59 процентов) сократилась выдача потребкредитов, меньше всего (на 9 процентов) – выдача ипотеки.

В Тинькофф банке доля одобренных кредитных заявок упала с 30–35 процентов до 10–12 процентов. "Все, с кем мы говорили, выдают кредиты только своим проверенным заёмщикам, и то – только убедившись через базу ПФР, что они не потеряли работу. А еще лучше, чтобы у заёмщика был счет или депозит", – сказали "Коммерсанту" в другом крупном банке.

"Банки, вероятно, стали осторожнее выдавать новые кредиты, чтобы избежать роста потерь в будущем, а с другой стороны, люди сами могут менее охотно их брать из-за неуверенности в отношении стабильности своих доходов", – объясняла падение на недавнем брифинге Эльвира Набиуллина.

Выдача ипотеки снизилась меньше остальных, но средняя сумма ипотечного кредита сократилась почти на 10 процентов – до 2,48 млн рублей, пишет РБК на основе данных кредитных бюро. Это следствие ужесточения требований к ипотечным заемщикам, пересмотра уже одобренных заявок и повышения порогов первоначальных платежей, к которым банки приступили еще в конце марта. Кроме того, с рынка на время кризиса уходят более обеспеченные заемщики.

У обладателей кредитных карт банки начали в одностороннем порядке сокращать лимиты, причем в некоторых случаях – сразу в несколько раз. Свои действия банки объясняют "предотвращением возможных просрочек" и "учащением мошеннических действий".