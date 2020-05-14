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Российские банки резко ужесточили условия по займам

RUSSIA -- A woman leaves an exchange office with an electronic panel displaying currency exchange rates for U.S. dollar and euro against Russian ruble in Moscow, March 20, 2020

Банки, обеспокоенные падением доходов своих клиентов на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, втрое ужесточают требования к заёмщикам, снижают суммы, которые выдают в ипотеку, а владельцам кредитных карт в одностороннем порядке уменьшают лимиты. Об этом пишет The Bell со ссылкой на данные Банка России (ЦБ) и коммерческих банков.

  • По первым данным ЦБ, в апреле 2020 года портфель банковских кредитов физлицам снизился на 0,6 процента; Сбербанк объявил о снижении на 0,4 процента – но это первое снижение с 2017 года, а в абсолютном выражении (33 млрд рублей) – рекордное с 2008-го. Детальные цифры опубликовал пока только Сбербанк: он в апреле сократил выдачу новых розничных кредитов на 42 процента. Больше всего (на 59 процентов) сократилась выдача потребкредитов, меньше всего (на 9 процентов) – выдача ипотеки.
  • В Тинькофф банке доля одобренных кредитных заявок упала с 30–35 процентов до 10–12 процентов. "Все, с кем мы говорили, выдают кредиты только своим проверенным заёмщикам, и то – только убедившись через базу ПФР, что они не потеряли работу. А еще лучше, чтобы у заёмщика был счет или депозит", – сказали "Коммерсанту" в другом крупном банке.

"Банки, вероятно, стали осторожнее выдавать новые кредиты, чтобы избежать роста потерь в будущем, а с другой стороны, люди сами могут менее охотно их брать из-за неуверенности в отношении стабильности своих доходов", – объясняла падение на недавнем брифинге Эльвира Набиуллина.

Выдача ипотеки снизилась меньше остальных, но средняя сумма ипотечного кредита сократилась почти на 10 процентов – до 2,48 млн рублей, пишет РБК на основе данных кредитных бюро. Это следствие ужесточения требований к ипотечным заемщикам, пересмотра уже одобренных заявок и повышения порогов первоначальных платежей, к которым банки приступили еще в конце марта. Кроме того, с рынка на время кризиса уходят более обеспеченные заемщики.

У обладателей кредитных карт банки начали в одностороннем порядке сокращать лимиты, причем в некоторых случаях – сразу в несколько раз. Свои действия банки объясняют "предотвращением возможных просрочек" и "учащением мошеннических действий".

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