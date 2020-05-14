Представитель России в ЕС сослался в статье на "план Даллеса"

Представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов в колонке, посвящённой 75-летию победы во Второй мировой войне, опубликованной на сайте МИД России, упоминает так называемый "план Даллеса".
Статья Чижова, опубликованная также на сайте EUObserver, посвящена главным образом тому, что он называет отстаиванием исторической правды. "Беспрецедентный вал неприкрытой лжи про мою страну и ее историю, обрушиваемый на европейское общественное мнение в преддверии священной даты 9 мая, заставляет меня расчехлить перо уже сегодня" - пишет российский представитель.
Статья посвящена главным образом не Второй мировой войне, а начавшейся после неё Холодной войне, в развязывании которой он обвиняет Запад. Чижов, в частности, упоминает о Фултонской речи Уинстона Черчилля, однако подчёркивает, что ей предшествовала разработка Западом планов противодействия СССР. В их числе он упоминает и "План главы ЦРУ Аллена Даллеса, целью которого являлось уничтожение СССР методами пропаганды, разобщения национальностей и социальных групп, морального разложения населения".
Чижов прямо сравнивает 1940-50-е годы с современностью, утверждая: "СССР в упомянутой речи У.Черчилль называл главным источником международных трудностей, что с привычной легкостью Запад сегодня перенес на Россию. Взять хотя бы оголтелую кампанию дезинформации, развернутую в связи с воссоединением Крыма с Россией, сфабрикованным «делом Скрипалей», псевдопроцессом о причинах гибели малайзийского «Боинга» рейса МН-17 с заранее определенными виновными, неподтвержденные «страшилки» в связи с якобы вмешательством России в демократические процессы в США или Европе".
- План Даллеса (или Доктрина Даллеса) — согласно теории заговора, план действий США против СССР, якобы заключавшийся в скрытом моральном разложении населения СССР: "Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания". Никаких доказательств того, что такой план действительно существовал, представлено не было.
- В российской печати текст, приписываемый Аллену Даллесу, начал появляться в 1990-е годы, он представляет собой компиляцию фрагментов романа Анатолия Иванова "Вечный зов" в редакции 1981 года и более поздних текстов просоветских публицистов, в частности Бориса Олейника.
- В июне 2015 года Асбестовский городской суд признал текст "План Даллеса по уничтожению СССР (России)" экстремистским материалом. С 30 ноября 2016 года текст включён в Федеральный список экстремистских материалов (пункт 3932).
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