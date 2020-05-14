Шереметьевский профсоюз летного состава потребовал отправить на доследование в Следственный комитет дело о катастрофе "Сухой Суперджет 100" 5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево. Открытое письмо пилотов и экспертов президенту Владимиру Путину и председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву было опубликовано 12 мая.

Авторы письма обращают внимание на то, что следствие по сути не рассматривало никакой иной версии кроме вины пилота – командира воздушного судна Дениса Евдокимова. В этой связи не были установлены не только все причины катастрофы, но и обстоятельства, которые привели к тяжким последствиям, а также полный круг причастных лиц, говорится в письме.

5 мая прошлого года в московском аэропорту Шереметьево потерпел катастрофу пассажирский самолёт "Сухой Суперджет 100", выполнявший рейс ​авиакомпании "Аэрофлот" в Мурманск. Погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Спастись удалось 37 пассажирам.

По версии следствия, командир воздушного судна Денис Евдокимов произвел грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, что привело к разрушению самолета.

Перед катастрофой в самолёт ударила молния – на борту включился режим прямого управления полетом, и бортовой компьютер перестал корректировать действия экипажа. Пилоты продолжили посадку и после начала отскоков самолёта от посадочной полосы, в результате у лайнера разрушилась стойка шасси, пробив топливный бак, в результате чего он загорелся.

В отношении Евдокимова возбуждено уголовное дело . Он отказался признать вину.

Как сообщает "Новая газета", Следственный комитет предъявил обвинение Денису Евдокимову до публикации окончательного отчета Международного авиационного комитета (МАК) о результатах расследования катастрофы. МАК ещё не закончил исследования по противопожарной безопасности, а также по последовательности разрушений деталей самолёта.

По мнению авторов письма, возможной причиной крушения "Суперджета" могли стать конструктивные недостатки и несоответствие самолёта сертификационным требованиям.

В этой связи пилоты и эксперты призывают расследовать все версии катастрофы, без опасения затронуть интересы компании-производителя или компании-экспуатанта.

Химкинский городской суд Московской области начнет слушание уголовного дела в отношении пилота Дениса Евдокимова 21 мая.