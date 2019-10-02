Командиру сгоревшего самолёта "Аэрофлота" предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинения командиру экипажа самолёта "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот", сгоревшего после жёсткой посадки в московском аэропорту Шереметьево в мае. В катастрофе погиб 41 человек, пилот обвиняется в нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По предъявленной статье ему грозит до 7 лет лишения свободы.

О предъявленном обвинении сообщают близкий к "Аэрофлоту" источник РБК и телеканал РЕН ТВ. Ошибка 43-летнего командира самолёта Дениса Евдокимова стала приоритетной версией следствия уже через день после катастрофы, писала газета "Коммерсантъ".

Такой же вывод можно сделать из предварительного отчёта Межгосударственного авиационного комитета. Там утверждается, что к пожару и разрушению самолёта привели приземление на переднюю опору шасси с большой вертикальной скоростью, а также отклонение рукоятки управления полностью "на себя" непосредственно перед приземлением.