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Командиру сгоревшего самолёта "Аэрофлота" предъявлено обвинение

Катастрофа пассажирского лайнера в Шереметьеве

Следственный комитет предъявил обвинения командиру экипажа самолёта "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот", сгоревшего после жёсткой посадки в московском аэропорту Шереметьево в мае. В катастрофе погиб 41 человек, пилот обвиняется в нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По предъявленной статье ему грозит до 7 лет лишения свободы.

О предъявленном обвинении сообщают близкий к "Аэрофлоту" источник РБК и телеканал РЕН ТВ. Ошибка 43-летнего командира самолёта Дениса Евдокимова стала приоритетной версией следствия уже через день после катастрофы, писала газета "Коммерсантъ".

/**/ /**/ /**/ Остатки корпуса сгоревшего самолета убирают с ВПП "Шереметьево"
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Такой же вывод можно сделать из предварительного отчёта Межгосударственного авиационного комитета. Там утверждается, что к пожару и разрушению самолёта привели приземление на переднюю опору шасси с большой вертикальной скоростью, а также отклонение рукоятки управления полностью "на себя" непосредственно перед приземлением.

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