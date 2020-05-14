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Опрос: 40% представителей ЛГБТ в ЕС сталкиваются с агрессией

Акция в Варшаве в защиту прав ЛГБТ, 2019 год

Примерно 40 процентов сексуальных меньшинств в странах ЕС за последнее время сталкивались с агрессией в свой адрес, а шесть человек из десяти боятся публично держать партнёра за руку.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Агентства ЕС по фундаментальным правам (FRA), которое базируется в Вене. В онлайн-опросе участвовали около 140 тысяч геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов из стран Евросоюза, а также из Великобритании, Сербии и Северной Македонии. Данные, как отмечают эксперты, показали лишь небольшой прогресс с 2012 года, когда проводилось предыдущее исследование.

"Слишком много представителей ЛГБТ-сообщества продолжают жить в тени, опасаясь быть осмеянными или подвергнуться нападению", - подчеркивает директор FRA Майкл О’Флаерти. По его словам, несмотря на усилия ряда стран по отстаиванию равных прав для ЛГБТ многие представители сообщества остаются уязвимыми и сталкиваются с дискриминацией каждый день.

Пятая часть опрошенных утверждают, что ощущают дискриминацию на работе. Треть респондентов заявили, что сталкиваются с несправедливым обращением в барах и ресторанах.

В Польше, где правящая консервативная партия "Право и справедливость" называет геев и лесбиянок "результатом западного влияния", зарегистрировано наибольшее число жалоб на проявление нетерпимости в отношении ЛГБТ. За Польшей следует Франция, в которой участились нападения на почве гомофобии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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