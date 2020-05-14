"Феррари" подписала контракт с новым гонщиком, заменившим Феттеля

Итальянская команда "Феррари", выступающая в гонке "Формула-1", объявила о подписании испанского пилота Карлоса Сайнса, который заменит четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля. Об этом сообщается на сайте команды.

Двухлетний контракт с Сайнсом, выступающим сейчас за "Макларен", начнет действовать с 2021 года. Контракт с Феттелем закончится в конце 2020 года и продлён не будет. Ранее немецкий пилот заявил: "Команда и я поняли, что больше нет общего желания оставаться вместе после окончания этого сезона. Финансовые вопросы не сыграли никакой роли."

Феттель выступал за итальянскую команду с 2015 года. На его счету более сотни гонок и 14 побед. Пилот четыре раза становился чемпионом "Формулы-1" в составе команды Red Bull.

Сайнс потомственный автогонщик. Его отец Калос Сайнс-старший чемпион мира по ралли. Испанский гонщик начал свою карьеру в "Формуле-1" в 2015 году в составе команды "Торо Россо". Выступал за "Рено" и "Макларен". Лучшим результатом в "Формуле-1" стало третье место на гран-при Бразилии 2019 года.