Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music Подписаться

Лицом к событию. Галкин против Собянина, Соловьев против Навального, журналисты за своего

Лицом к событию. Галкин против Собянина, Соловьев против Навального, журналисты за своего
Embed
Лицом к событию. Галкин против Собянина, Соловьев против Навального, журналисты за своего

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Собянин если и разрешит ходить в пикеты, то только по графику домов. Пока нельзя никак. Журналистов задерживают. Навальный пытается объяснять, что человек, из-за которого начались акции протеста, пострадал за свою правозащиту. Соловьев объясняет, что человека посадили правильно. Галкин снимает ролик, что вообще творится маразм. Который мы обсуждаем в эфире. С нами депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и общественные активисты Виктория Ивлева и Анастасия Лопарева (фонд "Такие дела"), которых тоже задерживали в ходе этих акций.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG