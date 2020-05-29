Лицом к событию. Галкин против Собянина, Соловьев против Навального, журналисты за своего

Собянин если и разрешит ходить в пикеты, то только по графику домов. Пока нельзя никак. Журналистов задерживают. Навальный пытается объяснять, что человек, из-за которого начались акции протеста, пострадал за свою правозащиту. Соловьев объясняет, что человека посадили правильно. Галкин снимает ролик, что вообще творится маразм. Который мы обсуждаем в эфире. С нами депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и общественные активисты Виктория Ивлева и Анастасия Лопарева (фонд "Такие дела"), которых тоже задерживали в ходе этих акций.