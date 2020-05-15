Путин: чиновники не так поняли распоряжение о выплатах врачам

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые чиновники не так поняли его распоряжение о дополнительных выплатах медикам, работающим с больными с коронависрусной инфекцией.

Во время совещания в пятницу, которое - как обычно в последнее время - прошло в формате видеоконференции, Путин заявил, что поручал выплачивать медикам деньги не за определённый объём их работы с больными COVID-19, а за сам факт этой работы.

"Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты" - сказал Путин. Он заявил, что в начале следующей недели по всем субъектам федерации будут подведены итоги выплат медикам за апрель и сделаны выводы.

В начале недели Путин распорядился выплатить медработникам все обещанные им средства до 15 мая. Однако из ряда регионов по-прежнему поступают сообщения, что этого ещё не произошло, а также о том, что выплаты начисляются только тем врачам и медсёстрам, которые отработали с больными коронавирусной инфекцией определённое число часов.