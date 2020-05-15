Белоруссия начала поставки нефти из США

Белоруссия начала принимать нефть из Соединённых Штатов. О начале поставок сообщил в пятницу глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

В заявлении министра говорится, что это стало возможным "по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко" - первом визите госсекретаря в Минск за многие годы.

По словам Макея, осуществление поставок американской нефти "является частью государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса" страны, а сотрудничество с США в нефтяной сфере рассматривается как "существенный элемент энергетической безопасности государства". Макей также заявил, что белорусская сторона "продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США".

Как сообщает издание Tut.by, поставки будут осуществляться через литовский порт Клайпеда. Первая закупленная партия - 80 тысяч тонн. Выход танкера с этой нефтью из порта в штате Техас запланирован на 17 мая.