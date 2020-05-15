Макрон признал ошибку при реформировании здравоохранения

Эммануэль Макрон признал ошибку в стратегии реформы здравоохранения, начатой два года назад. Он обратился к медицинскогому сообществу и согражданам во время посещения в пятницу, 15 мая, парижской больницы Питье-Сальпетриер.

Во время встречи с главой государства медики напомнили ему об обещании, данном в конце марта - тогда Макрон обещал "крупные инвестиции в здравоохранение и переоценку оплаты труда в системе французских медицинских учреждений.

"Необходимо положить конец этому обнищанию" больничной системы, — признал президент и подтвердил, что министерство здравоохранения ведёт "срочную работу" по разработке плана инвестиций, сообщает "Международное французское радио".

15 мая правительство Франции опубликовало специальный указ о выплате работникам французских больниц единовременной премии за работу в условиях эпидемии. В 40 департаментах страны, наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19, они получат по 1500 евро. Размер премии для медиков в остальных больницах страны составит 500 евро.

Сотрудники больниц получат эти единовременные выплаты в конце мая или в июне. Премиальные выплаты освобождены от уплаты налогов и взносов социального страхования.