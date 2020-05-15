Туроператоры России начали отменять июньские туры

Крупные российские туроператоры аннулируют туры по всем зарубежным направлениям с вылетами в июне. Причиной такого решения, как сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР), стала полная неопределенность с датами снятия ограничений в России и за рубежом.

Среди операторов, отменивших туры, Coral Travel, ANEX Tour, PEGAS Touristik. В качестве альтернативы, клиентам предложено перенести поездки и использовать уже проведённую оплату для приобретения туров на более поздние даты - до конца 2021 года.

Туристическая отрасль наиболее пострадала от последствий пандемии, комментирует ситуацию "Новая газета". Закрыты границы, прекращено авиасообщение. Возникли трудности и у операторов, занимающихся турами внутри России. Жители крупных городов воздерживаются от поездок в регионы из-за введённых там карантинных мер.