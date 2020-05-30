Путин в бункере, Собянин на прогулке, Галкин в образе, оппозиция в автозаке | Грани времени с Мумином Шакировым

• Пикеты и аресты оппозиционеров в Москве. • Режимные прогулки с Собяниным. • Продуктовая корзина под прессом коронавируса и режимом самоизоляции властей. • Путин готовится к военном параду на Красной площади, Илон Макс - к запуску астронавтов в космос. Итоги недели подводит Мумин Шакиров c политиком и директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» - Павлом Грудининым, с депутатом Мосгордумы - Екатериной Енгалычевой, и с популяризатором космонавтики, журналистом - Виталием Егоровым.