Русскоязычные пользователи устроили "виртуальную осаду Белого дома"

Русскоязычные пользователи интернета устроили "виртуальную осаду" в официальных аккаунтах в соцсетях Белого дома. Они оставляют сотни комментариев выражая свое недовольство постом опубликованным в инстаграме от имени Белого дома, в котором говорилось, что Америка и Великобритания одержали победу над нацистами.

Комментаторы публикуют тексты песен о Великой Отечественной войне, оставляют записи о советских солдатах и пишут о победе СССР. Ранее россиян призвал "оставлять свои мысли в комментариях" рэпер Тимати. А под постом Белого дома появились записи Айзы Долматовой, певицы Валерии, Марии Кожевниковой и других российских звёзд.

Ранее МИД России возмутился попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией и намерен серьёзно обсудить эту тему с официальными американскими лицами.

В ведомстве считают, что приписывание главной заслуги в разгроме общего врага только "Америке и Великобритании" идёт вразрез с принятым 25 апреля президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе.