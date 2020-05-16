Италия откроет границы для Евросоюза в начале июня

Италия снимет ограничения на пересечение границы страны 3 июня для путешествующих из Евросоюза, Шенгенской зоны и Монако сообщило правительство страны. Прилетевшим из этих стран не нужно будет проходить карантин, пишет газета La Reppublica.

Шаг направлен на восстановление туризма и должен помочь государству перезапустить экономику после двух месяцев карантина. Туристическая отрасль приносит Италии до 14,3 процента ВВП.

Италия была первой страной, в которой ввели ограничение на перемещение на национальном уровне. Это случилось после вспышки коронавирусной инфекции в регионах Ломбардия и Венето. Сейчас карантинный режим постепенно смягчается. Ограничения на перемещения внутри страны так же будут сняты к 3 июня.

Внешние границы Италии останутся закрытыми как минимум до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, стоит ли продлевать закрытие внешних границ.