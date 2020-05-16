В Москве резко снизилось число новых инфицированных коронавирусом

В Москве за сутки выявлено 3505 инфицированных коронавирусом, это лучший показатель с 30 апреля, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С начала мая в городе обычно выявляли около 5–6 тысяч инфицированных в сутки.

За прошедшие сутки в России зарегистрированы ещё 9200 случаев инфицирования коронавирусом в 83 регионах, включая аннексированный Крым.

Всего с начала эпидемии в стране вирус обнаружен у 272 тысяч человек. Прямо сейчас коронавирусной инфекцией больны 206 340 человек. 63 166 – выздоровели. 2537 – умерли, в том числе 119 человек за последние 24 часа.

Почти в 45 процентах новых случаев заболевание протекало бессимптомно и было выявлено только с помощью тестирования. Кроме того, впервые с начала эпидемии на Москву и Московскую область приходится меньше половины заболевших.