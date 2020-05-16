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На внутренние рейсы в Узбекистане не будут допускать без справки об отсутствии COVID-19

Национальный авиаперевозчик и железные дороги Узбекистана будут требовать от пассажиров внутри страны справку об отсутствии коронавирусной инфекции, сообщает Узбекская служба Радио Свобода.

С 18 мая в республике возобновляется пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение. Оно было закрыто 27 марта из-за угрозы пандемии коронавирусной инфекции. По последним данным, в страны выявлены 2 686 случая инфицирования коронавирусом, 2 158 выздоровели, 11 пациентов скончались.

После возобновления сообщения пассажирам нужно будет сделать тест на коронавирусную инфекцию не более чем за 120 часов до вылета или посадки в поезд. В вагонах поезда и в салоне пассажиры должны будут размещаться с соблюдением дистанции, во время полёта пассажиры должны быть в защитных масках и перчатках.

  • Пандемия коронавируса нанесла колоссальный урон транспортной отрасли, сократив пассажирские авиа- и железнодорожные перевозки до 99 процентов в ряде европейских стран, включая Россию. Европейская комиссия в среду предложила при восстановлении туризма внутри Евросоюза оставлять пассажиров в транспорте в масках.
  • Росавиация предложила ввести для пассажиров внутри России обязательное ношение масок и перчаток, и измерение температуры перед посадкой.

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