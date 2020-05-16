Следственный комитет России сообщил о задержании четверых предполагаемых участников акции "Бессмертный полк" по делу о реабилитации нацизма. Их подозревают в том, что они выдали фотографии высокопоставленных деятелей Третьего Рейха за советских ветеранов, за это им грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

Ведомство сообщило о задержании и обысках у Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда и Вячеслава Круглова из Ульяновска. По утверждению следствия, Круглов уже привлекался за экстремизм. Кроме того, следователи сообщили о подозреваемых в других странах — в частности, Украине и Эстонии.

В связи с пандемией коронавируса ежегодная акция "Бессмертный полк", которая проходит 9 мая и во время которой её участники несут портреты ветеранов Великой Отечественной войны, проходила в онлайн-формате. Организаторы предложили всем желающим размещать на специально созданных интернет-страницах фотографии своих родных, прошедших Вторую мировую войну, сопровождая изображения рассказами из их жизни.

Глава движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова заявила, что её организация заблокировала более 300 тысяч анкет с фотографиями нацистов, которые пытались разместить на сайтах "Бессмертного полка". При этом некоторые фотографии всё же прошли модерацию. На одной из них рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер был подписан как полковник Василий Алексеев из Ростовской области.