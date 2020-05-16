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Грани времени

Ноу-хау путинской власти – уголовный капкан для оппозиции | Грани времени с Мумином Шакировым

Ноу-хау путинской власти – уголовный капкан для оппозиции | Грани времени с Мумином Шакировым
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Ноу-хау путинской власти – уголовный капкан для оппозиции | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Статистика коронавируса – политическое оружие Кремля. • Театр и кино под прессом пандемии: фестивали перенесены, проекты заморожены, премьеры отменены, продюсеры в панике. • Голосование по почте и через интернет: ноу-хау избиркома или манипуляция голосами. • Госдума ограничила право избираться людям, осуждённым по «политическим» статьям. Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политиком Дмитрием Гудковым и кинопродюсером Сергеем Сельяновым.

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