Ноу-хау путинской власти – уголовный капкан для оппозиции | Грани времени с Мумином Шакировым

• Статистика коронавируса – политическое оружие Кремля. • Театр и кино под прессом пандемии: фестивали перенесены, проекты заморожены, премьеры отменены, продюсеры в панике. • Голосование по почте и через интернет: ноу-хау избиркома или манипуляция голосами. • Госдума ограничила право избираться людям, осуждённым по «политическим» статьям. Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политиком Дмитрием Гудковым и кинопродюсером Сергеем Сельяновым.