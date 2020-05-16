СК выпустил видео с раскаянием задержанных за фото Гитлера

Трое молодых людей, разместивших фото нацистских преступников на сайтах акции "Бессмертный полк", заявили, что раскаиваются в содеянном. Андрей Шабанов из Самары во время допроса признался, что "с помощью персонального компьютера разместил в сервисе "Бессмертный полк онлайн" фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. "Раскаиваюсь, вину признаю полностью", - цитирует его слова агентство ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Даниил Симонов из Перми и Вячеслав Круглов из Ульяновска - признались, что разместили фото нацистов и их пособников "ради шутки". Они выразили сожаление и раскаяние в содеянном.

Видеозапись с их показаниями в субботу распространил Следственный комитет РФ.

Обыски также прошли в Волгограде у четвёртого - Дениса Воронцова. Его слова на видео не приводятся, обращает внимание ТАСС.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России сообщила, что в ходе обысков у четверых подследственных, размещавших фото нацистских преступников, изъяты материалы, предметы и компьютерная техника.