Адвокат: осуждённого по "московскому делу" Данилу Беглеца шантажируют

Осуждённого по так называемому московскому делу Данилу Беглеца шантажируют в костромской исправительной колонии №2, заставляя подписать документ о получении кассационного определения, который он не получал. В противном случае администрация колонии грозит написать на Беглеца негативную характеристику, снижающую шансы на смягчение наказания или условно-досрочное освобождение. Об этом изданию "Коммерсант" заявил адвокат Беглеца Станислав Рыбчинский.

Ранее адвокат подал прошение о замене Беглецу наказания с лишения свободы на штраф или исправительные работы. 13 мая суд должен был вынести решение, но его дважды откладывали – якобы из-за того, что "Почта России" не успевала доставить оригинал кассационного определения из Москвы. Теперь администрация колонии утверждает, что кассационное определение получено, и требует, чтобы Беглец заверил это своей подписью до судебного заседания. Адвокат Рыбчинский опасается, что если Беглец распишется, то рассмотрение о смягчении наказания перенесут на неопределенный срок.

В сентябре прошлого года Данилу Беглеца приговорили к двум годам лишения свободы по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, на акции оппозиции в Москве 27 июля Беглец потянул за руку полицейского, причинив тому "острую боль". Он стал одним из первых осуждённых по "московскому делу", по которому виновными были признаны более 20 человек, часть из них приговорена к лишению свободы.

27 марта этого года кассационный суд изменил наказание Даниле Беглецу с содержания в колонии общего режима на колонию-поселение. В исправительной колонии, где сейчас содержится осуждённый, утверждают, что ещё не получали бумагу из Москвы об этапировании на поселение. Защита Беглеца предполагает, что бумага давно получена, а ФСИН тянет время для шантажа заключённого.