В Израиле после длительного перерыва сформировано правительство

В Израиле Кнессет проголосовал за вотум доверия 35-му правительству во главе с Биньямином Нетаньяху. 73 депутата Кнессета проголосовали "за", 46 "против".

Министры принесли присягу в качестве членов правительства.

В Израиле не было дееспособного правительства с начала 2019 года.

Правительство Нетаньяху сформировано после многомесячных переговоров на основе коалиционного соглашения между партией "Ликуд" Нетаньяху и партией "Кахоль-Лаван" бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца. Оба политика будут поочередно, на полтора года, занимать пост премьер-министра. Таким образом через 18 месяцев пост премьера займет Бени Ганц. Ожидая своей очереди, он будет выполнять обязанности министра обороны.

Предстоит принять бюджет, который не допустит обвала экономики

Воскресное заседание Кнессета открыл премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что формирование этого правительства основывалось на чаяниях большинства граждан Израиля. Первым приоритетом правительства станет борьба коронавирусом. Предстоит утвердить проект государственного бюджета, который "не допустит обвала израильской экономики", сообщает израильское интернет-издание "Ньюсру.ко.ил"

Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц, ещё недавно главный политический противник Нетаньяху, заявил, что решение присоединисться к правительству национального единства не было простым, и выразил убеждение, что и для Биньямина Нетаньяху оно так же не было простым. "После 11 лет пребывания у власти вы приняли решение смириться с приговором, вынесенным избирателями и разделить место у руля власти с моими товарищами и со мной", – сказал Бени Ганц.

Ганц обратился к своим недавним партнёрам по блоку "Кахоль Лаван" со словами осуждения: "Я хотел, чтобы путь по улучшению жизни в стране мы проделали бы вместе, но вы предпочли разрушить наше партнёрство и наш союз".