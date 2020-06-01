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Лицом к событию. "Предатель" Ельцин?

Лицом к событию. "Предатель" Ельцин?
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Лицом к событию. "Предатель" Ельцин?

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Борис Ельцин на I Съезде народных депутатов России в 29 мая 1990 года был избран главой Верховного Совета РСФСР. В 1999 году президент сделал своим наследником гэбиста Владимира Путина, тот 1 июля 2020 года голосованием "обнуляет" свои сроки правления, а с ним и принятую по инициативе Бориса Ельцина Конституцию РФ. В результате войн, санкций и эпидемии коронавируса в 2020 по темпам падения уровня жизни населения Россия вернулась в 90-е годы XX века. Как не повторять ошибки прошлого? Обсуждают участники тех событий - бывший председатель Моссовета и народный депутат СССР член Совета «Партии роста» Сергей Станкевич, бывшие народные депутаты России - экс-председатель Госдумы и секретарь Совета Безопасности Иван Рыбкин, глава Администрации президента РФ в 1992-1995 г. Сергей Филатов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30646323.html

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