В России за сутки выявлено 8926 случаев коронавирусной инфекции

В России за последние сутки выявлено 8926 случаев коронавирусной инфекции. Умер 91 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Третий день подряд число заразившихся вирусом нового типа не превышает 10 тысяч.
В Москве 3238 новых случаевя заболевания коронавирусом. Это самый низкий показатель с 30 апреля.
За сутки проведено более 230 тысяч тестов. Под наблюдением врачей остаются более 264 тысяч человек.
Всего с начала эпидемии в России, по официальным данным, подтверждено более 290 тысяч случаев COVID-19. Умерли 2722 пациента.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19. Однако, по словам Поповой, летом россиянам предстоит соблюдать ограничения, в частности, носить маски на улице, в общественных местах, в транспорте и на рабочем месте. Официально так называемый "масочный режим" введён не на всей территории России. Регионы устанавливают правила по-своему. В Москве, в частности, маски и перчатки обязательны в общественном транспорте, но не на улице.
Президент России Владимир Путин 11 мая заявил о прекращении режима нерабочих дней, который был введён в России в конце марта. При этом каждый регион определяет темпы выхода из карантина по своему усмотрению. В Москве ограничения продлены до 31 мая.
О чем не говорят цифры
Ежедневный отчет о динамике заболеваемости коронавирусом, который публикует Университет Джонса Хопкинса, является самым подробным в мире. Однако он опирается на данные, предоставляемые правительственными органами, как и сайт Worldometers.info.
В ряде стран действуют ограничения на публикацию информации о COVID-19 либо имеются другие причины, не позволяющие составить полную картину. Методология, актуальность, прозрачность и качество данных в разных странах может кардинально отличаться.
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